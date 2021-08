Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

«Negli ultimi dieci giorni di avanzata dei Talebani, l'ospedale era un via vai di feriti. Abbiamo soccorso tutti, senza limiti di accesso. Arrivavano 70 pazienti al giorno dai capoluoghi vicini a Kabul, la maggior parte erano donne e bambini in fin di vita per ferite d'arma da fuoco e da taglio. E in tempi di normalità riceviamo una trentina di civili».A raccontare l'effetto della caduta della capitale nelle mani dei fondamentalisti è...