NEL VICENTINOMario Rasia aveva 84 anni,«ma non li dimostrava, era davvero in forma», lo descrivono i parenti. Vedovo e senza figli, l'anziano abitava ad Alte di Montecchio Maggiore, ma per la villeggiatura aveva una casa a Recoaro Terme. Esperto escursionista, il 23 giugno 2017 era andato a fare una breve passeggiata dopo cena, lungo i sentieri. «È uscito senza soldi né documenti, solo con le sue racchette, ma non è più rientrato», racconta il nipote Emanuele Servidati, che da allora non si dà pace. «Oggi so cosa vuol dire finire in...