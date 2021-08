Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA Russia, Cina, Pakistan, Iran e Turchia sono tra i Paesi che più hanno dato credibilità alle intenzioni dei talebani. Le motivazioni sono diverse, ma per tutti l'uscita di scena degli Stati Uniti dall'Afghanistan apre nuove prospettive, sia economiche che politiche. La Turchia aveva già tentato, prima della caduta di Kabul, di proporsi come garante della sicurezza internazionale nella gestione dell'aeroporto della capitale in...