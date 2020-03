LA GIORNATA

«Potremo considerare di aver fatto bene se riusciremo a rimanere sotto i 20mila morti» nel Regno Unito. Lo ha detto il direttore di Nhs England Stephen Powis durante il briefing quotidiano a Londra per gli aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. Una doccia fredda per i britannici. Intanto il direttore della prestigiosa rivista scientifica Lancet, ha attaccato il primo ministro Johnson (finito venerdì in quarantena perché positivo) definendo uno «scandalo nazionale» la risposta del governo britannico all'emergenza coronavirus, e affermando che la strategia messa in atto ha «fallito».

Sul fronte europeo, nuovi provvedimenti per la lotta al virus sono stati annunciati in Spagna. «Il governo approverà la decisione che abbiamo preso oggi con i tecnici ha detto Pedro Sánchez in una conferenza stampa convocata nel pomeriggio di ieri - Tutti i lavoratori di attività produttive non essenziali rimarranno a casa per due settimane, dal 30 marzo al 9 aprile, con un permesso retribuito. I lavoratori continueranno a percepire il salario e, al rientro al lavoro, recupereranno le ore perdute un po' alla volta». Perché, spiega il leader socialista, «Stiamo vivendo le ore più dure dell'epidemia ed è quindi il momento d'intensificare la lotta». Così, la proroga dello Stato di Allarme fino all'11 aprile, approvata questa settimana nel Congresso, sarà diversa nei contenuti rispetto al primo periodo che si sta concludendo, come richiesto da parte dell'opposizione, dagli indipendentisti catalani e baschi e suggerito da alcune formazioni della maggioranza. Una chiusura delle attività produttive nella settimana pasquale, sullo stile del modello italiano, concordato con le parti sociali, per ridurre ulteriormente la mobilità, già molto diminuita, nei giorni feriali.

Elena Marisol Brandolini

