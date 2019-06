CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEL POMERIGGIOVENEZIA Una sbandata, probabilmente per un colpo di sonno, il Volkswagen Touran che sbanda e poi si schianta contro un autobus di linea Atvo. Succede tutto in pochi istanti, un frontale violentissimo in cui perdono la vita un 35enne e la figlia di 13 anni. Le vittime sono Andrei e Annamaria Boaghe, moldavi residenti a Mirano. L'incidente è avvenuto verso le 18.30 sulla statale Triestina, nei pressi dell'Aeroporto di Tessera, al Montiron: un punto maledetto, teatro di numerosi incidenti, costati la vita a 30 persone negli ultimi...