ROMA La convivenza con il coronavirus si annuncia lunga. Lo dimostra il caso del Brasile, ancora alla prese con una prima ondata che ha provocato oltre 3 milioni di contagi e 100.000 morti, senza mostrare segni di rallentamento. Uno scenario di «guerra», hanno avvertito gli esperti locali. Mettendo sotto accusa l'ostinato negazionismo di Jair Bolsonaro, che ha già fatto riaprire negozi e ristoranti.

TEST INSUFFICIENTI

Il Covid-19 in Brasile si è abbattuto con durezza: 10.000 vittime a inizio maggio, 50.000 in 3 mesi e raddoppiate in soli 50 giorni. E si ritiene che i numeri dei contagi siano molto più alti a causa di test insufficienti. Come se non bastasse, l'epidemia rischia di diffondersi più rapidamente nei quartieri poveri e nelle aree remote, dove vivono le comunità indigene, perché l'assistenza sanitaria è inadeguata. Di fronte a questo scenario allarmante, e nonostante abbia fatto i conti personalmente con il virus, Bolsonaro ha insistito nel minimizzarne l'impatto. Opponendosi alle misure restrittive imposte dai governatori locali, convinto che avrebbero penalizzato l'economia. Ed immergendosi più volte nelle piazze, senza mascherina. Per la comunità scientifica locale l'atteggiamento del suo leader è irresponsabile. «Dovremmo vivere nella disperazione, perché questa è una tragedia come una guerra mondiale. Ma il Brasile è sotto anestesia collettiva», ha denunciato il dottor José Davi Urbaez, membro anziano della società per le malattie infettive. Sottolineando che «il messaggio del governo è: prendi il tuo coronavirus e se è grave, c'è la terapia intensiva». «La riapertura è la ricetta per il disastro», gli ha fatto eco la microbiologa Natalia Pasternak, giudicando «deplorevole» il comportamento di Bolsonaro. Per mesi è apparsa in tv e sui social implorando i brasiliani di prendere sul serio la scienza ed il coronavirus, ma evidentemente senza troppi risultati. «Non siamo riusciti, come Paese, come governo, come società, a diffondere il messaggio in modo chiaro, trasparente ed educativo», ha ammesso.

TETTO INFRANTO

Neanche gli Stati Uniti riescono ad arrestare la prima ondata del Covid ed hanno superato la soglia del 5 milioni di contagiati. A dispetto dei ripetuti appelli delle autorità sanitarie all'utilizzo di mascherine in pubblico ed a evitare gli assembramenti, fin quando la situazione non tornerà sotto controllo. Allo stesso modo il Sudafrica ha infranto il tetto dei 10.000 morti, con un quinto dei contagi totali del continente. L'India, il terzo paese più malato al mondo, deve fare i conti anche gli incendi: 7 morti nel rogo in un ospedale temporaneo per i malati di Covid, il secondo in pochi giorni in un centro di cura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

