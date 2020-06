I DATI

ROMA La pandemia di Covid-19 non ha rallentato la sua corsa con l'arrivo dell'estate. Al contrario, nelle ultime ore ha fatto registrare nuovi tragici primati. Le persone infette nel mondo sono 10 milioni e i morti sono ormai 500 mila. Negli Stati Uniti c'è stato, per il terzo giorno consecutivo, il record di contagi quotidiani: oltre 45.000 venerdì. Idem in Brasile, dove sono stati 46.860. Negli Usa preoccupa in particolare la diffusione del morbo negli stati del sud che - secondo l'immunologo Anthony Fauci - può inghiottire l'intero Paese. Per scongiurare questo pericolo l'Amministrazione Trump sta organizzando test di gruppo, in modo da velocizzare la ricerca e l'isolamento dei contagiati.

L'INDIA

Ieri a livello globale si sono aggiunti oltre 191.000 ammalati. La situazione è particolarmente delicata in India (che ora segue Stati Uniti, Brasile e Russia per numero di contagiati), dove i positivi sono oltre 500 mila. Le autorità di Delhi stanno approntando a fatica tendopoli e ospedali Covid d'emergenza: a fare paura è la mortalità particolarmente elevata nel gigante asiatico, dove si prevede un picco tra 770 mila e 925 mila positivi entro il 15 luglio.

A Pechino invece ieri i casi di positività hanno toccato quota 297, e il Centro di prevenzione delle malattie ha annunciato: la malattia è sotto controllo. Oltre 3 milioni di persone (il 15% dell'intera popolazione della capitale cinese) sono state sottoposte a test di acido nucleico da quando l'11 giugno scorso è stato identificato il focolaio di Covid-19 nel mercato Xinfadi. La domanda «hai fatto il test?» a Pechino è diventato un modo di salutarsi popolare quasi quanto il tradizionale «hai mangiato?»

IL MERCATO ALL'INGROSSO

Ma come è stato possibile identificare in un paio di settimane le persone collegate al mercato all'ingrosso più grande dell'Asia? Rintracciare chi vi lavora e i residenti dei quartieri limitrofi è stato semplice. Ma tutti gli altri? La trentottenne Fu Juan si è vista arrivare una telefonata dalla Commissione di controllo delle malattie che l'avvertiva di fare immediatamente il test, perché i big data in possesso del governo cittadino indicavano che era stata a Xinfadi. Sulle prime Fu credeva che si trattasse di una truffa. «Poi mio marito mi ha ricordato che, qualche giorno prima, ero passata a prenderlo a circa 3 chilometri dal mercato. Ma io ero rimasta in macchina», ha raccontato la donna a South China Morning Post. Alla fine un gruppo di funzionari del Partito ha bussato alla porta e l'ha accompagnate a fare il test, che risulterà negativo.

Nella metropoli di Tianjin anche il cinquantunenne Wu Zhengyu è stato scovato grazie ai big data. «Ero stato a Pechino prima che venisse riportato il primo caso - ha raccontato Wu - probabilmente ero passato per l'area dello Xinfadi in metropolitana, ma non sono mai stato al mercato». Eppure anche Wu è stato obbligato a fare il test, che gli è costato 28 dollari.

Simili esperienze sono state condivise sui social media cinesi da centinaia di utenti, sbalorditi dall'efficacia dei big data in un Paese che soltanto qualche settimana fa - con il varo del primo Codice civile della Repubblica popolare cinese - ha sancito il principio secondo il quale ogni individuo ha diritto alla privacy e alla protezione delle proprie informazioni personali. La mole di dati che ha permesso di rintracciare in men che non si dica la signora Fu e il signor Wu arriva dal più gigantesco e pervasivo sistema di sorveglianza della storia dell'umanità: quello messo su dal Partito comunista cinese per favorire il cosiddetto mantenimento della stabilità sociale. Il sistema fa affidamento su centinaia di milioni di telecamere per il riconoscimento facciale alimentate dall'intelligenza artificiale; sul monopolio statale sulle reti e sugli operatori delle telecomunicazioni e su un'infrastruttura dei trasporti interamente digitalizzata.

LE INFORMAZIONI SULLA SALUTE

Miliardi di dati personali e milioni di funzionari hanno bloccato la trasmissione del virus a Pechino meglio che a Wuhan, dove l'unione tra hi-tech e Partito in carne e ossa entrò in azione in ritardo. Negli ultimi giorni, la Cyberspace Administration of China l'ente che controlla l'internet cinese ha chiarito che le informazioni personali raccolte durante la pandemia non dovranno essere utilizzate per altri scopi. Ma la metropoli di Hangzhou ha già proposto di rendere permanente la raccolta e l'utilizzo di informazioni sulla salute dei cittadini, attraverso una app che ne certifica lo stato di salute con un punteggio (da 1 a 100), attribuito in base a una serie di parametri, tra i quali lo stile di vita e le abitudini alimentari degli utenti.

