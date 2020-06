«Non è escluso che ci saranno fino a 3 o 4 vaccini efficaci, ben vengano. C'è spazio per tutti: serviranno miliardi di dosi per coprire le esigenze di tutto il mondo. Ad oggi i candidati vaccini registrati dall'Oms sono 136 e ce ne sono 8 già in sperimentazione sull'uomo e uno, quello di Oxford, oggetto dell'accordo firmato dall'Italia, che è nella fase più avanzata. Sono molto fiducioso. In attesa del vaccino ci stiamo già preparando per rendere subito disponibili le dosi ai cittadini, lo dobbiamo alle migliaia di vittime di questa tragedia. È vietato improvvisare» così Massimo Scaccabarozzi, presidente di Farmindustria, spiega qual è lo stato dell'arte oggi nella lotta contro il virus.

La sfida al Covid-19 è entrata nella fase più matura, presidente, ora il mondo farmaceutico deve fare la sua parte.

«Abbiamo affrontato questo momento difficile con grande senso di responsabilità. In Italia vedendo quello che accadeva in Cina ci siamo mossi per tempo per far sì che la produzione continuasse e che tutti i farmaci, non solo quelli per il Covid, fossero disponibili. Se ci fossero state interruzioni avremmo lasciato milioni di pazienti senza medicinali. In sinergia con le istituzioni, Aifa innanzitutto, abbiamo risolto anche alcuni problemi di carenze che si sono presentati. E abbiamo fatto ricerca, che è giusto sia competitiva perché ha tempi lunghi e costi incredibili affiancando le istituzioni pubbliche che però spesso non hanno le risorse. Ricordiamo che il mondo del farmaco in Italia dà lavoro a oltre 130mila occupati: il solo Lazio può contare su 59 aziende e i farmaci sono il 50% delle esportazioni».

Nella corsa per il vaccino, i laboratori stanno comprimendo i tempi per i test, la produzione ce la farà ad assicurare le dosi necessarie?

«Ce la stiamo mettendo tutta per programmare la produzione, questa crisi ha fatto nascere sinergie prima impensabili, nascono alleanze dove prima c'era solo la dura legge del mercato. Forse nasceranno modelli inediti di collaborazione. Le aziende in corsa stanno mettendo insieme i produttori dei vari continenti per concretizzare rapidamente milioni di dosi. Per produrre un vaccino ci vogliono mesi e il ministro della Salute Speranza ha fatto una cosa egregia facendosi portavoce dell'alleanza che tratta per tutta l'Europa. Il vaccino è in assoluto il farmaco più controllato, ancora non c'è, però è essenziale prepararsi per tempo. Alcune aziende sulla base dei dati preliminari hanno già iniziando le produzioni, così si tagliano i tempi. Non possiamo farci trovare impreparati».

L'Italia si è ritagliata un ruolo di mediatore, avremo le dosi prima degli altri?

«Nella partita del vaccino, l'Italia si è salvata dal rischio di essere schiacciata dai Paesi più forti giocando la carta dell'alleanza. L'Ue ha ribadito ufficialmente il principio non banale che il vaccino è un bene pubblico. Non può valere la legge della giungla. Questa emergenza ha detto a tutti i governi che la salute non è un costo, ma un investimento e ha sensibilizzato le aziende perché serviranno miliardi di dosi, la sfida è di tutti. Ci sono industrie che stanno cominciando a sviluppare più siti di produzioni con bioreattori diversi, i macchinari sono complicati e bisogna agire per tempo».

Arriverà prima la cura o il vaccino?

«Credo che arriverà prima il vaccino, però stanno andando avanti studi sull'utilizzo contro Sars-Cov2 di parecchi farmaci già esistenti per altre patologie, che non stanno dando grandi risultati, mentre ci sono altri farmaci di attacco diretto al virus che appaiono promettenti. Poi ci sono gli anticorpi monoclonali e terapie immunomodulanti che aiutano il paziente ad affrontare meglio l'attacco del virus. Sul vaccino gli studi sono molto più avanti, in alcuni casi si stanno utilizzando le piattaforme già avviate per le epidemie di Ebola e Zika, ecco perché si è velocizzato tutto».

L. Va.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA