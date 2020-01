Nel mirino l'amministratore di Rfi: dai guasti a Roma alla manutenzione

IL CASO

ROMA Dopo l'ultimo guasto che ha mandato per l'ennesima volta in tilt la circolazione ferroviaria, mettendo a dura prova il traffico in transito per Roma Termini e scatenando le forti proteste dei passeggeri, l'ad di Rete ferroviaria italiana (Rfi) Maurizio Gentile è finito sul banco degli imputati. Del resto la sua carica è scaduta con il bilancio 2019.

Difficile a questo punto immaginare una sua riconferma. Gentile ricopre il ruolo di amministratore delegato di Rfi dal 24 luglio del 2014. Ha iniziato la sua carriera nel 1983, come capo della sezione sicurezza dell'Ufficio lavori di Firenze, sede in cui ha ricoperto diversi incarichi fino al 1999, ha anche guidato l'Ufficio opere civili, per poi assumere la responsabilità della Direzione compartimentale infrastruttura di Bologna. Si è trasferito a Roma nel 2007, dove è stato nominato direttore della manutenzione, per poi essere messo a capo della sezione Produzione, fino a diventare Direttore degli investimenti. Non è la prima volta che assistiamo al caos di ieri. Basti pensare alla nevicata che nel febbraio del 2018 ha imbiancato la Capitale, causando severi disagi alla circolazione ferroviaria, tant'è che alcuni convogli dell'alta velocità allora fecero oltre sette ore di ritardo. La nevicata fece gelare gli scambi e non essendoci i riscaldatori la stazione fu paralizzata. Ma guasti e intoppi sulla rete sono purtroppo frequenti. All'origine dei ritardi dei treni ad alta velocità c'è infatti anche l'aumento dei cantieri sulla Roma-Firenze. «Sono due anni che la rete segna ritardi sempre più consistenti. Ci sono problemi strutturali irrisolti da tempo, nel frattempo la domanda continua ad aumentare e al punto in cui siamo il sovraccarico non è più gestibile. In determinate aree regionali, come a Firenze, s'incrocia un numero crescente di convogli e i ritardi accumulati sul fronte manutentivo si aggravano di giorno in giorno», sottolinea Andrea Pelle in qualità di segretario generale di Orsa. Insomma, sul fronte della manutenzione forse si poteva fare di più e meglio, Anzi, a giudizio dei sindacati confederali, il fatto che adesso si voglia accelerare il passo, testimonia che va recuperato il tempo perduto. Non solo sul fronte della manutenzione ma anche su quello dell'ammodernamento della rete, proprio in virtù del grande successo dell'Alta velocità. Eppure i fondi a disposizione di Rfi sono sempre stati ingenti. Secondo il sindacato dei ferrovieri l'ultimo rapporto dedicato alle opere civili dell'Ansf, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, non lascia spazio a dubbi.

Nel rapporto vengono criticati anche i nove gestori ferroviari regionali su 12 e sono evidenziate lacune pesantissime in diversi ambiti, dalla progettazione dell'infrastruttura al funzionamento di quest'ultima, dalla fornitura e la manutenzione del materiale al funzionamento del sistema di controllo del traffico e di segnalamento. In pratica, la relazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria è allarmante. Sempre secondo l'Ansf gli incidenti sono in crescita: nel 2018, per esempio, se ne sono verificati 116, di cui 113 sulla rete gestita da Rfi e 3 sulle reti di competenza dei gestori regionali. Rfi, dalla sua, si è difesa dalle accuse in seguito al rapporto dell'agenzia affermando che il 100 per cento dei ponti, dei viadotti, delle gallerie e delle altre opere d'arte dell'infrastruttura ferroviaria sono controllati con verifiche ordinarie che hanno cadenza annuale, come previsto dalle norme interne che regolano la programmazione e l'esecuzione delle visite ispettive.

Francesco Bisozzi

