Nel mercatino padovano dischi di uomini, donne e... negri

IL CASOPADOVA Choc al mercatino dell'antiquariato di Piazzola sul Brenta, nel Padovano, uno dei più grandi di tutta Europa. Un ambulante ha catalogato i dischi in vendita nella sua bancarella per genere dell'autore: da una parte le donne, dall'altra gli uomini. Poi ha aggiunto anche i negri. Una modo di ordinare i vinili che non è passato inosservato, ma, anzi, ha fatto rimanere a bocca aperta i visitatori. Tra questi anche Govind, un musicista ferrarese che ieri mattina, di buon ora, è partito dalla provincia estense per andare a rovistare...