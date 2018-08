Nel Mediterraneo tropicale si nuota con i barracuda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA La spiaggia è quella di Senigallia, ma per chi si tuffa è come essere in Polinesia. Acqua calda, caldissima nell'Adriatico: complice il clima torrido delle ultime settimane, rileva il Cnr-Ismar, la temperatura del mare ha raggiunto e superato i trenta gradi, toccando i 31-32 a nord di Ancona contro i 30,17 dell'anno scorso. E non si tratta di un picco isolato, segnalano gli esperti, perché è così in tutto il bacino: il Mar Ligure ribolle, con 29 gradi attorno a Capo Mele, mentre negli ultimi tre decenni lo Ionio ha assorbito...