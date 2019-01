CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEL MEDITERRANEOROMA È diventata un'odissea di Capodanno quella delle due Ong tedesche che dopo aver soccorso 49 migranti sono da giorni nel Mediterraneo in attesa di un porto dove poter attraccare. Non c'è stata finora alcuna risposta alle richieste di aiuto della SeaWatch, che ha recuperato al largo della Libia 32 naufraghi lo scorso 22 dicembre, e della EyeWatch che da quattro giorni ha caricato a bordo 17 migranti. L'imminente peggioramento delle condizioni meteo e del mare aumenta i timori per le due Ong e le navi di soccorso hanno...