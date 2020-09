IL CASO

VERONA «Utilizziamo il latte già fornito dalle aziende produttrici in forma liquida per il quale non viene richiesta alcuna manipolazione da parte degli operatori e solo occasionalmente si utilizza latte in polvere reidratato per particolare esigenze del neonato: in questo caso non viene utilizzata acqua potabile presa dal rubinetto, ma acqua minerale in bottiglia».

Si difende così l'Azienda ospedaliera universitaria di Verona nella nota inviata ieri (ad integrazione della relazione della commissione regionale nella quale si evidenzia come il Citriobacter fosse annidato nel rubinetto dell'acqua), firmata dal direttore Francesco Cobello. Insomma, il latte destinato ai bimbi non sarebbe mai stato allungato con l'acqua del rubinetto infettato. E a partire dall'11 giugno Cobello elenca per filo e per segno tutte le procedure d'igienizzazione attuate nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. E sottolinea come il tasso d'infezione sia stato dell'1,4 ogni 100 ricoverati nel 2019 e dell'1,8 nel 2020. «E comunque - conclude la relazione - colonizzazione batterica non significa malattia e non è nemmeno predittiva di futura malattia». Questo al termine di una giornata particolarmente convulsa per l'Azienda ospedaliera (dove ci sono stati 4 bimbi morti per il battere, altri 96 infettati, dei quali 9 con danni irreparabili al cervello) che ha visto i vertici interrogati per 4 ore dagli ispettori inviati dal ministro della Salute, Roberto Speranza. E per la prima volta, dopo due anni, c'è stato un incontro tra i direttori e Francesca Frezza, la mamma di Nina, uno dei quattro bimbi morti all'ospedale della Donna e del bambino di Verona, che dall'altro giorno protesta quotidianamente in ospedale.

IL FACCIA A FACCIA

«Comprendiamo perfettamente il suo dolore di mamma e sarebbe retorico dirle che ci dispiace di quanto accaduto». Sono le poche parole che il direttore generale dell'Azienda ospedaliera di Verona, Francesco Cobello, e quello del Dipartimento di Ostetricia e Pediatria, Massimo Franchi, si sono sentiti di dire ieri a Francesca Frezza. Francesca era assieme a Elisa Bettini - mamma di Alice, deceduta ad agosto dopo mesi di agonia - con la quale staziona al Punto nascite per denunciare la loro verità, chiedere le dimissioni dei responsabili e soprattutto lottare perché quanto accaduto non si ripeta. «Li ho visti in faccia per la prima volta - dice Francesca - ed era una cosa che dovevo fare, per mia figlia e per tutti gli altri neonati segnati da questa tragedia. Stamane mi sono detta, adesso l'incontro alla direzione dell'ospedale lo chiedo io, direttamente, e così ho fatto. E stavolta hanno avuto finalmente il coraggio, e devo ammettere anche l'umanità, di venire ad incontrarmi». Un faccia a faccia che in realtà ha visto Cobello e Franchi ascoltare in silenzio lo sfogo di Francesca. «Io non sono qui per protestare, per voglia di giustizialismo o perché sono arrabbiata. Sono qui per una questione di verità - ha detto loro la mamma di Nina -. Ci sono state troppe lacune, la reiterazione di errori, un'omertà vergognosa e questo davanti al rispetto umano e morale di donne che come me hanno perso un figlio. Starò qui finché non vedrò i responsabili di quanto accaduto togliersi il camice bianco».

LE RICHIESTE

Gli ispettori ministeriali hanno sentito per quasi quattro ore, dalle 10 alle 14, sia il direttore generale Cobello, che la direttrice sanitaria, Chiara Bovo, e la direttrice medica ospedaliera per le funzioni igienico-sanitarie e di prevenzione, Giovanna Ghirlanda, come anche il direttore del Dipartimento Materno-Infantile, professor Massimo Franchi. E hanno anche richiesto diversa documentazione. Il presidente Zaia nomini un commissario con l'obbiettivo di avviare le istruttorie disciplinari interne per individuare le responsabilità e dare garanzia a tutti che i problemi sono sotto controllo». A Verona si parla insistentemente di dimissioni che i vertici ospedalieri avrebbero già pronte. Prima dei provvedimenti chiesti a gran voce dal governatore Zaia, che anche ieri è tornato sulla vicenda: «I giudizi competono ovviamente alla Procura e ai Tribunali che decideranno poi le colpevolezze e anche, ovviamente, le condanne. Io deciderò responsabilità e provvedimenti che competono all'amministrazione». Sul fronte giudiziario, intanto, la Procura della Repubblica di Verona, che ha già ricevuto la relazione della Commissione ispettiva regionale, attende a giorni il risultato dell'indagine effettuata dai Carabinieri del Nas di Padova, il Nucleo antisofisticazioni. Poi, dovrebbe chiudere la prima parte di indagini ed emettere i conseguenti avvisi di garanzia. L'accusa sarebbe di omicidio colposo plurimo che prevede condanne fino a 15 anni di carcere.

Massimo Rossignati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

