Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Nordest crocevia dello spaccio di droga. E anche il Friuli Venezia Giulia non è certo immune. Proprio nei giorni scorsi, infatti, per puro caso la Guardia di Finanza di Udine in un casolare abbandonato da Aiello a una trentina di chilometri da Udine, ha trovato un carico di 100 chili di cocaina purissima. Valore sul mercato 5 milioni di euro che potevano arrivare a 30 una volta tagliati e pronti per lo spaccio. Non ci sono allo stato...