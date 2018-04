Nel burrone per aiutare l'amico a fare inversione a U

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ALBA TRAGICAPADERNO DEL GRAPPA (TV) Si erano alzati a notte fonda per raggiungere il Monte Grappa. Un'escursione per ammirare l'alba dall'alto della montagna. Ma la gita si è trasformata tragedia. A perdere la vita, ieri intorno alle 5, il 27enne Denny Pisan, infermiere in casa di riposo a Grigno, di Alano di Piave. Dopo essere passati dal Monte Tomba, i tre amici hanno raggiunto località Pian de la bala, nel Comune di Paderno. Subito dopo la prima galleria (arrivando dal Tomba), raggiunta zona Miatte, percorrendo sempre in auto il sentiero...