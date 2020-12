LO STUDIO

VENEZIA Think Tank Nord Est pone una domanda: «Come sarà quest'anno il Natale a Laghi (124 abitanti), in provincia di Vicenza?». Risposta: amaro. Nel più piccolo Comune del Veneto, il 25 dicembre resterà chiuso Dalla Santa, l'unico ristorante del paese. Il pranzo, prenotato da una trentina di persone, è stato cancellato ieri, dopo la diffusione del testo del dpcm che per quel giorno vieta lo spostamento tra centri diversi. «Tutti i nostri clienti abitano fuori Laghi», si sfoga con l'Ansa la titolare Loredana Sella, abbassando a fine turno la serranda con l'incasso di due caffè.

Secondo i dati della Fondazione, in Veneto 39 Comuni su 563 (il 7%) hanno meno di 1.000 residenti. L'area dove sono più presenti è il Bellunese, con 17 micro-municipi, però ce ne sono 10 anche nel Vicentino, 5 nel Veronese, 4 nel Rodigino, 2 nel Padovano e 1 nel Trevigiano. Si tratta di località distribuite soprattutto nelle zone montane e pedemontane, ma anche nella bassa pianura. Allargando l'analisi, 177 Comuni (il 31%) hanno meno di 3.000 abitanti e 287 (il 51%) arrivano a 5.000 abitanti. «I residenti nei piccoli Comuni commenta il presidente Antonio Ferrarelli soffriranno più degli altri l'isolamento a cui saremo costretti durante le festività natalizie. Ma dobbiamo renderci conto che questi municipi sono un modello non più sostenibile. Dal punto di vista umano dispiace soprattutto per gli anziani soli, per i quali si potrebbe valutare una deroga. Ma Governo e Regione dovrebbero lavorare per favorire le aggregazioni tra questi piccoli Comuni, con l'obiettivo di migliorare i servizi e garantire maggiori opportunità di lavoro e di crescita anche alle aree più periferiche. Angelo Ferrulio Lorenzato, primo cittadino di Laghi, è preoccupato: «In questo momento siamo isolati a causa delle neve. Ma se anche il Governo ci blocca le strade, allora davvero non potremo più muoverci».

