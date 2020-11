«Sulla base delle proiezioni attuali, prevediamo di produrre fino a 50 milioni di dosi di vaccino nel 2020 e fino a 1,3 miliardi di dosi nel 2021». Albert Bourla è presidente e ad di Pfizer da gennaio 2019 coronando una carriera iniziata nel 1993. E' destinato a diventare una icona della vita perché il suo team, assieme a quello di BioNTech, è riuscito a garantire al 90% l'efficacia del vaccino contro la pandemia. «Stiamo lavorando alla velocità della scienza», dice al Messaggero il manager-veterinario di Salonicco, che non si pronuncia sui tempi di commercializzazione del prodotto ma potrebbe essere venduto dal 10 gennaio e fa capire che la soluzione di liofilizzarlo può essere una soluzione.

AUTOFINANZIAMENTO

Il segreto che potrà guarire i contagiati del virus - oggi sono 52 milioni - si chiama mRNA. «E' una lunga molecola - prosegue il dirigente ellenico che nel gruppo americano è entrato occupandosi di animali essendo veterinario -, composta da nucleotidi legati in un ordine unico per trasmettere le istruzioni genetiche per rendere una o più proteine o antigeni specifici per il virus, che nel caso di SARS-CoV-2 è il picco proteina o una sua porzione chiamata proteina legante il recettore. Una volta che l'RNA in un vaccino è all'interno delle cellule del corpo, le cellule seguono le istruzioni per produrre le proteine o gli antigeni, che possono quindi essere visualizzati sulla superficie cellulare e riconosciuti dal sistema immunitario dell'individuo vaccinato, che genera una risposta immunitaria al antigene vaccinale». I tempi di gestazione del vaccino sono stati veloci.

«La sperimentazione clinica di fase 3 di BNT162b2 è iniziata il 27 luglio e ha arruolato 43.538 partecipanti all'8 novembre, 39.855 dei quali hanno ricevuto una seconda dose del vaccino». Per arrivare allo stadio attuale, Pfizer ha affrontato notevoli investimenti. «I costi del nostro vaccino COVID-19 sono stati interamente autofinanziati e abbiamo già investito miliardi di dollari nel tentativo di trovare una soluzione a questa pandemia». Già ma un'altra domanda si fanno tutti: quanto dura l'effetto del vaccino, deve essere ripetuto? «La continuiamo ad esplorare» risponde. «La vaccinazione stagionale è chiaramente uno scenario potenziale, ma c'è molto da imparare prima di giungere a determinate conclusioni. Non sappiamo come cambierà il virus e non sappiamo nemmeno quanto durerà l'effetto protettivo di qualsiasi vaccinazione. Pertanto, è importante disporre di una tecnologia vaccinale che ci consenta sia di fornire dosi potenzianti, se necessario, sia di affrontare potenziali cambiamenti nel virus: la buona notizia è che la tecnologia mRNA offre la più grande opportunità per fare entrambe le cose».

Rosario Dimito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA