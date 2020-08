Dopo 20 anni a Lignano ritorna l'incubo degli stupri. Il primo caso di violenza sessuale ai danni di una giovane udinese a Lignano risale all'estate 1985. Nel luglio 1987 un altro episodio accadde in viale Europa. Vittima in quel caso una giovane cameriera di Spilimbergo: arrestato e processato un camionista. Nel 1997 si verificarono ben tre casi di violenza denunciati alle forze dell'ordine. Il primo il 17 luglio, nei pressi di una discoteca: vittima una giovane austriaca di 18 anni. Il secondo episodio il 19 agosto 1997, vittima una diciottenne di Monaco. Il terzo stupro accadde la notte fra il 3 e 4 settembre quando fu violentata una giovane straniera in vacanza a Lignano. Inutile allora la caccia ai violentatori. Sempre nel luglio 1997 due minorenni tedesche furono molestate da due italiani. Nel luglio del 2000 un torinese, che aveva conosciuto chattando una minorenne di Milano, la raggiunse mentre si trovava in vacanza a Lignano con i nonni, e la violentò. La notte tra il 10 e l'11 agosto 2000 ad Aprilia Marittima, venne violentata una giovane turista svizzera alla presenza dei suoi due bambini. Gli autori furono sorpresi da una guardia giurata.

Enea Fabris

