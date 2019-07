Nek, Pausini Mannoia: artisti coinvolti nello scontro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I CANTANTILa vicenda della Val d'Enza ha acceso il dibattito, oltre che tra i politici, anche tra i cantanti. Dopo Nek e Laura Pausini, ieri ha detto la sua Fiorella Mannoia. I primi due nei giorni scorsi avevano lamentato il (presunto) silenzio dei media sull'inchiesta, e i loro interventi erano stati rilanciati da esponenti di molti partiti. Come il sottosegretario M5S Carlo Sibilia che aveva elogiato in particolare la Pausini: «La stampa italiana fa proprio fatica a parlare della tristissima storia di Bibbiano. Per fortuna c'è chi ci...