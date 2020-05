LA SITUAZIONE

VENEZIA Ieri è ufficialmente cominciata la fase 2. Dunque altre aperture, ma anche ulteriori timori, in un Veneto che ha visto 1,2 milioni di lavoratori riprendere le loro attività e aumenti del traffico con punte del 35%, tanto da far dire al governatore Luca Zaia: «Iniziamo un percorso di sorveglianza estrema. Non di tranquillità, ma di grande preoccupazione, per quel che riguarda il rispetto delle regole. Nei prossimi 7-10 giorni ci giochiamo il futuro». Ecco la misura della messa alla prova, l'orizzonte temporale in cui la Regione studierà l'andamento del contagio e valuterà eventuali passi indietro.

IL TRAFFICO

Al giro di boa del 4 maggio, Zaia firma una nuova ordinanza che lima alcune residue asperità sul fronte delle aziende, dell'attività motoria, degli spostamenti. Oggetto fino al tardo pomeriggio di coordinamento con il ministero della Salute («non abbiamo alcuna volontà di andare contro nessuno o di dimostrare che siamo più bravi degli altri»), il testo sostituisce e integra il precedente per esigenze di «semplificazione e chiarezza», con l'obiettivo di tenere conto della situazione attuale, così fotografata nei numeri forniti in mattinata dai concessionari autostradali e dai gestori del trasporto pubblico locale rispetto all'aumento del traffico rispetto a lunedì 27 aprile: +32% sulla Brescia-Padova, +35% sul Passante, +15% su autobus e vaporetti di Actv a Venezia, +10% sui mezzi di Busitalia. «Ufficialmente osserva il governatore finisce quel poco di lockdown che c'era. I cittadini escono di casa: le motivazioni sono così tante e variegate che chiunque può farlo. Il che, di fatto, vuol dire veramente liberi tutti». Ma attenzione, sempre con mascherina, guanti o gel, distanze. «Se avessimo una recrudescenza importante di reinfezioni, casi positivi e ricoveri soprattutto in Terapia Intensiva avverte non potremmo che ricorrere a misure restrittive. Ci sono arrivate un sacco di segnalazioni, c'è ancora qualcuno che gira con la mascherina messa male, vi rifaccio il tutorial?». E così, nella consueta diretta all'ora di pranzo, per l'ennesima volta Zaia proietta i video sulle goccioline e indossa il dispositivo come si deve: «Non trasformate la partita della mascherina nel totem del proibizionismo, della serie: vediamo chi è più furbo tra me e le forze dell'ordine. Non si ragiona in questo modo, abbiamo tutti grande una responsabilità».

LA TECNOLOGIA

Frammenti di pedagogia, ma anche sostegno dalla tecnologia: sarà il sofisticato sistema di biosorveglianza, ideato dalla Regione, ingegnerizzato da Engineering e attivo dal 21 febbraio, a segnalare l'eventuale raggiungimento delle soglie di rischio. «Stiamo tentando di identificare i valori spiega Zaia ma rispetto ai parametri nazionali, stiamo pensando ci debba essere un incremento che si sussegua per 7-10 giorni, con un aumento ponderale importante, per far scattare nuove chiusure. Fondamentale è la geolocalizzazione dei focolai, che mostra in tempo reale la situazione aggiornando la mappa: se c'è un positivo in una certa località, si va a fare subito il tampone e si procede con gli isolamenti fiduciari dei suoi contatti. Se invece i dati terranno, immagino si potranno avere nuove riaperture a breve. Per questo ribadisco che siamo davanti a un banco di prova importante».

IL BRACCIALETTO

Sotto esame sono pure gli ospedali, teatro da questa settimana di un graduale ripristino dell'attività ordinaria, ma anche di nuove norme di accesso che prevedono fra l'altro la misurazione della temperatura all'ingresso, l'obbligo di usare i dispositivi, lo scaglionamento degli appuntamenti. «In questo primo giorno rileva il presidente della Regione nelle strutture sanitarie abbiamo registrato code e difficoltà, ma è comprensibile, perché stiamo ripartendo da zero. Per questo abbiamo deciso di dare agli utenti un braccialetto, come quelli da villaggio turistico, che non si può togliere se non tagliandolo. Chi lo indosserà, vorrà dire che è stato controllato all'entrata. I diversi colori identificheranno le differenti finalità della presenza». A proposito di questioni sanitarie, ieri mattina i rappresentanti del Veneto hanno inaugurato una serie di videoconferenze con la Corea del Sud: «C'è molto da mutuare dalle esperienze altrui, ma anche i coreani sanno che abbiamo fatto più test di loro, siamo colleghi...». E sono colleghi a tutti gli effetti pure gli specializzandi dell'Azienda Ospedaliera di Padova, in sciopero dopo le parole del direttore sanitario Daniele Donato, che il governatore invita ancora una volta «a fare le sue scuse in modo trasparente e compiuto, dopodiché si riparta più veloci di prima».

LE FAMIGLIE

Infine il nodo dei centri estivi. Annuncia Manuela Lanzarin, assessore regionale a Sanità e Sociale: «Abbiamo un piano dettagliato, lo presenteremo a tutti i soggetti coinvolti mercoledì. Aspettiamo il vaglio della comunità scientifica, ma noi siamo pronti a partire». Anche perché, conclude Zaia, «è dura attendere fino a giugno per le famiglie».

Angela Pederiva

