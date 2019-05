CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NEI MUNICIPIVENEZIA Domani 1.677.182 elettori in Veneto saranno chiamati a scegliere 321 sindaci e 3.850 consiglieri comunali. In coincidenza con le Europee, si svolgeranno infatti anche le consultazioni locali, riguardanti 300 municipi sotto i 15.000 abitanti e altri 21 sopra quella soglia. Uno solo il capoluogo di provincia coinvolto nella tornata e cioè Rovigo, mentre saranno 1.916 i seggi aperti dalle 7 alle 23 con spoglio a partire dalle 14 di lunedì, in uno scenario che quasi dappertutto vede il ricompattamento del centrodestra e...