«Negro di m...» Insulto razzista al medico del Camerun

L'AGGRESSIONEROMA Aggressione razzista mercoledì sera a Roma, nel quartiere multietnico del Pigneto. Vittima un 32enne medico originario del Camerun che lavora per la Croce Rossa Italiana, Andi Nganso, che dopo essere andato a cena con un suo connazionale ha trovato sulla sua Ford Fiesta la scritta «negro di m...». Non nuovo a episodi del genere - lo scorso anno una donna a Cantù (CO) rifiutò di farsi curare da lui - Nganso ha sporto denuncia ai carabinieri. «Questi episodi sono all'ordine del giorno ormai, ma fanno ugualmente male -...