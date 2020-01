«Negozieremo i progetti con i paesi Ue»

Mercoledì i parlamentari della Camera dei Comuni inglesi hanno votato contro l'automatica prosecuzione di Erasmus+ con 344 voti contrari e 254 a favore. È così stata bocciata la «Nuova clausola 10»: si tratta della proposta avanzata dai liberal democratici per portare il governo ad aprire negoziati utili al mantenimento della partecipazione al programma, lasciando gli scambi Erasmus immutati rispetto alla Brexit. Ma la proposta è stata respinta. A questo punto, se il Regno Unito decidesse di mantenere in piedi i rapporti Erasmus, dovrebbe avviare un percorso di negoziati. In futuro, quindi, raggiungere le mete britanniche potrebbe essere più difficile. A rischio infatti sono i fondi per la nuova programmazione per il periodo 2021-2027 sulla quale, secondo quanto già annunciato dall'Indire che si occupa degli scambi, potrebbe arrivare un importante aumento del budget per tutti i paesi che aderiscono al programma. Una strada percorribile per il Regno Unito potrebbe essere quella di comportarsi come i Paesi che attualmente, pur non essendo membri dell'Unione europea, pagano per restare membri del programma: è la strada percorsa ad esempio da Turchia, Islanda, Norvegia e Serbia. A quel punto si va a negoziare i progetti di scambio culturale con i singoli Paesi interessati.

