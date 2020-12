Il trasporto pubblico è uno dei temi più delicati fra quelli legati alla riapertura delle scuole in programma per il 7 gennaio. Arrigo Giana, presidente dell'Agenzia Confederale dei Trasporti e Servizi di Confindustria di cui fanno parte aziende di trasporto pubblico come Atac, Atm, Cotral, i bus di Ferrovie dello Stato e tante altre aziende in tutta Italia fa una proposta: aprire più tardi uffici e negozi per non intasare i mezzi pubblici.

Dottor Giana, perché il trasporto pubblico non riesce a rispondere alle esigenze legate al rientro a scuola?

«In realtà si sta affrontando il problema dal punto di vista sbagliato. Se il trasporto pubblico deve camminare al 50% della capienza, tutto il resto deve essere riorganizzato di conseguenza. Il cerino non può restare in mano al trasporto pubblico, dobbiamo ripensare l'intero sistema per abbattere la presenza nell'orario di punta».

In che modo?

«Le aziende associate Agens sono pronte a fare la propria parte, ma occorre sempre tener presente che il trasporto pubblico locale nelle grandi aree urbane non è espandibile oltre certi limiti: si tratta di un limite strutturale legato alla natura del trasporto pubblico di massa. Per questo è necessario ripensare quelle attività per le quali limiti sono prevalentemente organizzativi».

Non si possono aumentare corse e convogli?

«Il trasporto pubblico si basa su una rete, è un'infrastruttura complessa dal punto di vista tecnologico e organizzativo: nelle città l'offerta di trasporto pubblico su ferro è legata al numero di mezzi e ai sistemi di segnalamento che determinano le frequenze massime delle metropolitane e dei treni, per garantire il rispetto della distanza di sicurezza fra un mezzo e l'altro. E' quindi impossibile aggiungere semplicemente dei convogli su una linea di tram metropolitana o treno, per aumentare l'offerta».

Si può pensare a delle navette aggiuntive, anche private?

«Lo stiamo facendo, stiamo firmando accordi con aziende private. Ma si tratta di una soluzione che non può comunque essere estesa oltre un certo limite, questi autobus non sono utilizzabili sulle linee di forza di centri città, sono invece più utilizzabili nelle aree periferiche o nei piccoli centri».

Perché non può essere estesa oltre un certo limite?

«Dobbiamo comprendere che i pullman turistici da 25 posti non potranno mai compensare i numeri di una metropolitana ridotta del 50%. Quanti ne dovrebbero servire? Non ne abbiamo a disposizione così tanti e comunque non si circolerebbe più in città. I bus turistici non sono la soluzione, dobbiamo ridurre i flussi».

Come si realizza concretamente una riduzione?

«Il problema della scuola è importante: sappiamo bene che gli studenti devono poter rientrare in classe in sicurezza. E allora è necessario che tutti i flussi vengano riorganizzati: lo smart working va spinto ai massimi livelli sia nel pubblico sia nel privato. Non solo, devono essere spostati in avanti anche gli orari di apertura delle altre attività».

Quali?

«Diamo la precedenza alle scuole: facciamo entrare i ragazzi in classe e poi possono aprire le attività commerciali e gli uffici. Dalle ore 10 in poi».

E gli orari delle scuole come dovranno essere modificati?

«Anche per gli istituti serve una differenziazione degli orari di ingresso e di uscita: sono necessarie come minimo due fasce distanziate tra loro di almeno di 90 minuti. Lo scaglionamento di 15 o 20 minuti non serve a nulla. Dobbiamo alleggerire l'orario di punta».

Qual è precisamente l'orario di punta, in una grande città?

«Il picco massimo della presenza dei passeggeri si registra la mattina, dalle 7 alle 9. Per questo bisogna diluire i tempi della città, tutti, compresi quelle delle scuole. Noi continueremo a dire di non utilizzare i mezzi pubblici nelle ore di punta a meno che non sia necessario. Nell'interesse di tutti».

Lor.Loi.

