Altro che Black Friday: novembre e dicembre rischiano di essere mesi neri per il commercio. La seconda ondata, secondo Confesercenti, ha infatti chiuso del tutto oltre 190mila negozi nelle regioni rosse. Ad altre 68mila attività in Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, è stato imposto lo stop di domenica. E almeno altri 50mila negozi nelle gallerie commerciali hanno divieto di apertura per tutto il weekend. A causa delle restrizioni nei canali di vendita fisici, in occasione della promozione circa 700 milioni di acquisti verranno travasati dai negozi reali a quelli sul web. Se le restrizioni dovessero continuare a fine anno, il web potrebbe strappare ai negozi reali fino a ulteriori 3,5 miliardi di spesa per i regali. A soffrire di più abbigliamento, calzature e accessori: chiuse quasi 58mila imprese su 135mila, restrizioni ad altre 40mila. «Anche chi può rimanere aperto - spiega Confesercenti - soffre il crollo dei consumi. Una situazione aggravata dalla sperequazione di condizioni tra negozi reali e online: i primi sono chiusi d'ufficio, il web di fatto opera in monopolio, trasferendo all'estero una grande parte della ricchezza generata dagli acquisti online. Bisogna garantire un mercato realmente concorrenziale».

