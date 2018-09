Negozi chiusi la domenica altolà della Lega ai grillini: escludere le città turistiche `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Proprio come per il decreto Spazzacorrotti dove alcuni punti saranno smussati, anche in questo caso, in cui però il decreto non esiste nemmeno, il Carroccio è dovuto intervenire per ridimensionare le promesse degli alleati pentastellati. Luigi Di Maio vuole regolare le chiusure domenicali e festive dei negozi tenendone aperti solo il 25% a turno. La Lega ci va con i piedi di piombo per non dare l'idea che la domenica diventerà un deserto commerciale. «Immediatamente ho chiesto spiegazioni in merito a questa proposta e non...