Il bilancio dei morti provocati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato anche quello delle vittime americane della prima guerra mondiale. Nel primo conflitto mondiale, ricordano i media internazionali, morirono 116.516 americani, mentre il conteggio aggiornato della Johns Hopkins registra ad oggi 117.290 decessi nel Paese su un totale di 2.221.048 casi. Il bilancio dei morti negli Stati Uniti aveva già superato in aprile quello dei soldati statunitensi morti in Vietnam. Il numero di morti di coronavirus dei 16 Paesi dell'Europa occidentale è circa 121 mila, ancora più alto di quello degli Usa, ma con l'attuale ritmo di contagi gli Stati Uniti faranno il sorpasso la prossima settimana. Lo scrive il New York Times , sottolineando come l'Europa, a differenza degli Usa, sia riuscita a frenare e contenere il virus. Gli Stati Uniti hanno registrato martedì oltre 24.000 nuovi casi di coronavirus: i dati dell'università americana rilevano che nel complesso, il bilancio dei casi è ora a quota 2.137.731. Dalla Florida al Texas, passando per l'Arizona, il Nevada, l'Oklahoma e l'Oregon: sono 6 gli stati americani nei quali, si è registrato un record di nuovi casi, mentre le amministrazioni locali hanno optato per la riapertura delle loro economie.

