IL CASO

NEW YORK Donald Trump ha rotto gli indugi e ieri pomeriggio ha dichiarato lo stato di emergenza nel Paese. Dopo aver resistito per almeno una settimana, il presidente ha ceduto alle pressioni dei suoi collaboratori, ansiosi di sbloccare gli aiuti speciali che il governo federale in questi casi può passare ai singoli Stati, e che sono più che mai indispensabili in vista del montare della crisi del coronavirus. Nella conferenza stampa Trump ha anche annunciato che finalmente è stato approntato un nuovo tipo di test, prodotto dalla casa farmaceutica Roche, e che promette di essere più affidabile e preciso di quello cinese. Inoltre il nuovo test dovrebbe essere prodotto in grande quantità e subito.

L'OPINIONE PUBBLICA

In contemporanea la Camera sta apportando gli ultimi ritocchi a un pacchetto di leggi concepite per aiutare il Paese finanziariamente. Democratici e repubblicani hanno lavorato insieme sotto la guida della speaker Nancy Pelosi, per stilare una legge che prevede 14 giorni di malattia pagati, sussidi di disoccupazione per i lavoratori in aspettativa, sospensione dei requisiti di lavoro per ottenere l'assistenza alimentare. Non era però chiaro se Trump l'avrebbe firmata. Ma sale la pressione dell'opinione pubblica: due terzi degli americani si dicono preoccupati di prendersi il virus o di vedere una persona cara ammalarsi. Il 54 per cento disapprova dell'approccio che il presidente ha adottato, soprattutto perché migliaia di persone che soffrono di tosse e febbre e vorrebbero farsi fare il tampone se lo vedono rifiutare. Solo 13.600 persone erano state testate a tutto ieri, per colpa del fatto che i numerosi laboratori privati che sarebbero in grado di sommergere il mercato di test kit non hanno finora ricevuto il benestare del governo federale. Trump peraltro si è rifiutato finora di sottoporsi lui stesso al test, pur essendo entrato in contatto con persone che sono poi risultate contagiate. Ieri però ha detto che il tampone «probabilmente» lo farà anche lui, e «molto presto». Mentre è notizia di ieri che pure sua figlia Ivanka, nonché il ministro della Giustizia William Barr, hanno incontrato un funzionario australiano che ha poi rivelato di aver contratto il virus. La figlia di Trump ha deciso di lavorare da casa, anche se i medici le hanno detto che non c'era bisogno che si mettesse in quarantena.

E intanto gli stessi repubblicani cominciano a criticarlo, sebbene in privato. Con il fatto che si cominciano a contare centinaia di contagiati e decine di morti in vari Stati, senatori e deputati temono la furia dei loro elettori e chiedono maggiori aiuti. Ma la verità è che il governo federale finora non è sembrato all'altezza e la crisi viene gestita soprattutto dai governatori. Dalla California a New York, dal Colorado al Maryland, senatori democratici e repubblicani dichiarano lo stato di emergenza, chiudono le scuole, vietano parate e manifestazioni pubbliche, mobilitano la Guardia Nazionale.

IL DRIVE THROUGH

Il governatore di New York, Andrew Cuomo è riuscito a strappare all'Amministrazione Trump il permesso di ricorrere a un laboratorio privato per preparare i tamponi dei test, e ha annunciato che entro lunedì sarà in grado di effettuare 5 mila test al giorno. Già da ieri era stato organizzato un drive through nella località rossa di New Rochelle, sotto isolamento per l'alto numero di contagi: 200 automobilisti al giorno potevano passare e ottenere il tampone senza scendere dalla vettura. Ma tutti gli Stati dimostrano senso dell'iniziativa più che il governo federale. La Louisiana ha addirittura deciso di rimandare di due settimane le primarie democratiche che si dovevano tenere il 4 aprile. In vari Stati poi è stato concesso agli ospedali di affittare interi alberghi, per avere una zona di isolamento quando il contagio diventerà troppo per le sale degli ospedali.

Anna Guaita

