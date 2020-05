IL PUNTO

VENEZIA L'onda lunga dell'epidemia continua a mietere vittime in tutta Italia: ieri altre 242. Ma tutte le altre curve, a cominciare da quella delle guarigioni, continuano ad evidenziare un netto allentamento nella morsa del contagio. Una tendenza particolarmente vistosa tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, che insieme contano poco più di 700 ricoverati negli ospedali.

VENETO

Dall'inizio dell'emergenza il Veneto segna 18.902 casi di infezione (+44), a fronte però di una mole di tamponi che ieri mattina ha raggiunto quota 485.906 tamponi, cioè circa 11.000 in più nel giro di ventiquattr'ore. Le persone attualmente positive scendono a 4.309 (-300) e, di conseguenza, anche quelle in isolamento domiciliare passano a 4.259 (-177). Altri 19 decessi portano il totale a 1.776 (+19), di cui 1.307 nei nosocomi (+9).

Come detto, però, calano in maniera sensibile sono i degenti: in area non critica sono 574 (-23), di cui oltretutto solo 299 positivi; i posti occupati in Terapia Intensiva crollano a 50 (-9), di cui 28 si sono già negativizzati; invariata la situazione nelle strutture intermedie, con 118 pazienti, fra i quali però scende a 63 la quota di quelli ancora infetti. Non a caso i dimessi aumentano a 3.382 (+27) e i guariti a 12.817 (+325). Per sostenere la ricerca, la Regione promuove l'acquisto del pallone e della maglietta della Città della Speranza di Padova.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Anche in Friuli Venezia Giulia, dove i soggetti attualmente positivi sono 796 (-27), si attenua la pressione ospedaliera. La riclassificazione dei ricoveri porta a 3 quelli in Terapia Intensiva e a 80 i letti occupati negli altri reparti. Un altro decesso ritocca a 318 la tragica contabilità complessiva, secondo una ripartizione provinciale che vede 173 morti a Trieste, 73 a Udine, 67 a Pordenone e 5 a Gorizia.

Dal principio dell'epidemia i casi totali salgono a 3.175 (+14), sulla base di 100.400 tamponi. Ma crescono anche le persone totalmente guarite (2.061, cioè +40), mentre quelle che lo sono considerate clinicamente risultano 55 e in isolamento domiciliare restano in 658.

ITALIA

Per quanto riguarda l'Italia nel suo complesso, il numero delle vittime è purtroppo stabile ed anzi in leggero incremento (+20) negli ultimi due giorni, per cui l'ammontare dall'inizio dell'incubo Covid-19 tocca quota 31.610. Del resto il totale dei contagiati in questi 85 giorni sale a 223.885. Ma le 983 nuove positività, di cui 299 in Lombardia, derivano da 68.176 tamponi. Questo significa che il rapporto tra casi individuati ed esami effettuati è pari all'1,4%, quando invece negli ultimi giorni era stato in media dell'1,6%.

I dati della Protezione Civile riportano poi un calo delle persone ricoverate: in Terapia Intensiva ce ne sono 808 (-47), mentre altre 10.792 (-661) stanno in altri reparti. Diminuiscono anche i soggetti in isolamento domiciliare: ora sono 60.470 (-3662). D'altra parte, il calo degli individui attualmente positivi è pari a 4.370 unità. Viceversa, i guariti salgono a 120.205 (+4.917, un aumento quasi doppio rispetto al giorno prima). È sullo sfondo di queste cifre che il Paese si avvia a concludere la prima parte della fase 2, entrando nel vivo dell'ultimo weekend prima delle riaperture annunciate a partire dal 18 maggio.

Angela Pederiva

