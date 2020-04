IL RAPPORTO

MILANO Erano in un luogo in cui avrebbero dovuto essere protetti e invece sono morti. Quasi metà di coloro che sono deceduti per coronavirus in Europa erano residenti di case di cura. «Il quadro di queste strutture è profondamente preoccupante», afferma il direttore regionale dell'Oms Europa, Hans Kluge. «Secondo le stime che arrivano dai Paesi europei, metà delle vittime di Covid-19 erano residenti in strutture per anziani. È una tragedia inimmaginabile», sottolinea.

«C'è un urgente e immediato bisogno di ripensare il modo in cui operano le case di cura oggi e nei mesi a venire - riflette Kluge - Le persone compassionevoli e dedicate che vi operano, spesso sovraccaricate di lavoro, sottopagate e prive di protezione adeguata, sono gli eroi di questa pandemia».

FALLIMENTO DEL SISTEMA

Per i sistemi sanitari nazionali il Covid-19 è stato «uno stress test», una prova di verifica della tenuta, spiega il professor Francesco Landi, primario di Riabilitazione geriatrica al Policlinico Gemelli. Hanno fallito tutti i Paesi europei e «questo significa che purtroppo ovunque le cure intermedie sul territorio, in particolare nelle residenze per anziani, non sono mai state prese in importante considerazione. Se le Rsa non sono state sottoposte a controlli di qualità, se non si è verificato il livello dell'assistenza fornita ai degenti, se la retribuzione dei dipendenti è non del tutto sufficiente e in parecchi casi insufficiente, le strutture non reggono». Quanti addetti alla sanità conoscevano l'acronimo Rsa?, si chiede Landi. «È trent'anni che ce ne occupiamo, che invochiamo un'univocità di cura e più monitoraggi. Sono strutture fragili che contengono pazienti fragili e questo è il risultato».

Da uno studio di Marco Arlotti e Costanzo Ranci, docenti del Laboratorio di politiche sociali del Politecnico di Milano, emerge che su 1.634 Rsa in tutta Italia con 18.877 anziani ospitati, pari a circa il 7% dell'intera popolazione dei ricoverati over 65, il tasso di mortalità nei mesi di febbraio e marzo è stato del 9,6% a livello nazionale, ma con enormi differenze regionali: si va dal 5% in Emilia Romagna al 6,4% in Veneto, fino al 19,2% in Lombardia. L'86% delle strutture oggetto della ricerca ha dichiarato di essere in affanno «nel reperimento di dispositivi di protezione individuale», il 36% ha riferito problemi «per l'assenza di personale sanitario a causa di malattia» e il 27% ha ammesso di «avere difficoltà nell'isolamento dei residenti affetti da Covid-19».

SUBITO I TAMPONI AGLI ANZIANI

Secondo il professor Landi «è inaspettato il coronavirus, non il numero di morti nelle Rsa. Da questa epidemia dobbiamo trarre un insegnamento importante: poiché gli anziani sono i più fragili va innalzato il livello di queste strutture intermedie tra ospedale e casa. Occorre personale proporzionato a numeri e patologie, non si è riusciti a rispondere in maniera adeguata a una situazione pur straordinaria».

Ciò che sappiamo è che la diffusione del virus è particolarmente aggressiva nelle strutture sanitarie e «che negli ospedali il personale ha fatto da vettore». Ora, afferma Landi, la priorità è entrare nelle residenze per anziani, nelle Ast e negli uffici di prevenzione, «visitare gli ospiti ed effettuare i tamponi, isolare i degenti positivi e curarli. Perché la grande maggioranza delle Rsa non ha l'ossigeno da somministrare in caso di emergenza». Negli ultimi anni, rileva il rapporto del Politecnico, «c'è stata una chiara tendenza a ridurre la quota di Rsa pubbliche: ben 25.000 posti letto in meno a livello nazionale tra il 2009 e il 2016, pari al 23%». La qualità «è stata messa a rischio da condizioni finanziarie molto precarie, sicuramente co-determinate da un mancato investimento politico e amministrativo in queste strutture».

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA