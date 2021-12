Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

VENEZIA Aumenta la diffusione del virus nelle scuole. Ieri la Regione ha divulgato i dati aggiornati appunto al 1° dicembre, ed elaborati da Azienda Zero, riguardanti il monitoraggio in corso su un ampio spettro di scuole sentinella, al quale ha aderito il 70,8% delle scuole elementari, medie e superiori.Sale a 4.832 il totale degli eventi, cioè delle situazioni in cui c'è la presenza in classe di un positivo che ha determinato...