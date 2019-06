Necessari altri risparmi sul welfare per abbassare il deficit-Pil al 2,1%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I NUMERIROMA Poco meno di 5 miliardi per far scendere il rapporto deficit/Pil al 2,1 per cento senza bisogno di vere e proprie manovre correttive. É stato lo stesso presidente del Consiglio Giuseppe Conte a confermare l'obiettivo che era stato annunciato nei giorni scorsi da presidenza del Consiglio e ministero dell'Economia. Un percorso che dovrebbe essere formalizzato a metà della prossima settimana con l'approvazione in Consiglio dei ministri del disegno di legge sull'assestamento di bilancio. In realtà l'esito del tentativo di...