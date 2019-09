Né troppo né troppo poco: gli infarti si prevengono dormendo dalle 6 alle 9 ore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Dormire troppo o troppo poco aumenta il rischio di infarto anche in assenza di altri fattori di rischio noti (come fumo, obesità, sedentarietà etc). E non solo, il corretto apporto di sonno (almeno sei, ma non più di nove ore a notte) può addirittura controbilanciare un elevato rischio di attacco cardiaco legato a predisposizione familiare. Lo rivela una ricerca pubblicata sul Journal of American College of Cardiology, che conferma l'importanza del sonno in particolare per la salute cardiovascolare.Lo studio è stato condotto presso...