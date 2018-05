«Né M5S né centrodestra» Scontro rinviato nel Pd: fiducia a tempo a Martina `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Unanimità. Una parola che nel Pd si erano scordati, eppure è tornata. Come ha detto Paolo Gentiloni che ha seguito in prima fila i lavori della direzione, «l'unanimità su Martina dà al Pd più forza per affrontare i prossimi difficili passaggi». Il sì unanime del parlamentino dem è arrivato sulla relazione di Maurizio Martina (non su un documento di sintesi della maggioranza, che le minoranze hanno chiesto non fosse messo ai voti), fissa alcuni paletti politici e traccia la rotta per le prossime scadenze: no a sostegni...