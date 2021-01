CALABRIA Non solo uno scambio di voti in cambio di favori, ma una vera e propria alleanza per arrivare allo scranno di sindaco. È il percorso che emerge dall'inchiesta «Faust» coordinata dalla Dda di Reggio Calabria che ieri ha portato i carabinieri ad arrestare 49 persone tra le quali il sindaco di Rosarno Giuseppe Idà, eletto nel 2016 a capo di una lista civica, ed il consigliere comunale Domenico Scriva. I due politici - posti entrambi ai domiciliari - sono accusati di scambio elettorale politico mafioso con la cosca Pisano di Rosano, conosciuta come «i diavoli». Un'alleanza che, secondo i magistrati della Procura distrettuale antimafia e i carabinieri del Comando provinciale, era nata già prima delle elezioni e andava ben oltre il sostegno elettorale in cambio di favori. Tanto che - ha spiegato il procuratore di Reggio Calabria Giovanni Bombardieri che insieme all'aggiunto Gaetano Paci ha coordinato le indagini dirette dai pm Sabrina Fornaro e Adriana Sciglio - a porsi come stratega delle elezioni è stato il boss Francesco Pisano. L'ingerenza dei «diavoli» si sarebbe spinta fino alla predisposizione della lista, del simbolo della lista e persino del programma elettorale. Circostanze che denotano, per dirla con le parole di Bombardieri, «un collegamento chiaro tra i Pisano e il candidato sindaco» da parte del quale «c'è una piena consapevolezza dell'appoggio criminale».

