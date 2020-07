L'INCHIESTA

VENEZIA Per il sostituto procuratore antimafia di Venezia, Patrizia Ciccarese, e per il giudice per le indagini preliminari, Francesca Zancan, Agostino Napoli era uno dei grandi manovratori della ndrina Gerace-Albanese-Napoli-Versace che dal 1981 aveva piantato i propri tentacoli a sud di Verona, tra Sommacampagna e il lago di Garda. Agostino Napoli, 51 anni, di Gioia Tauro, residente a Caselle di Sommacampagna, è infatti uno degli otto indagati - su oltre cento - a cui è contestata l'associazione a delinquere di stampo mafioso.

E da lui, da uno dei boss, sono iniziati ieri gli interrogatori di garanzia. Di fronte al gip Zancan, Napoli (difeso dall'avvocato Milan) si è avvalso della facoltà di non rispondere. Un faccia a faccia durato giusto il tempo di chiudere le formalità prima che Napoli tornasse in carcere a Venezia. Dove comunque rimarrà poco dal momento che nei prossimi giorni verrà trasferito in un istituto penitenziario di massima sicurezza.

Quello di ieri è stato solo quindi un leggero antipasto degli interrogatori che da oggi, e anche per rogatoria, porteranno gli altre 32 arrestati di fronte ai gip di mezza Italia. A Venezia invece oggi verrà sentito Antonino Corica, accusato di estorsione, ricettazione, detenzione illegali di armi, usura e minacce. In una frase ascoltata dagli inquirenti, per dimostrare le sue intenzioni, Corica aveva detto «Ti metto sotto il peso del camioncino e siamo belli che a posto». Martedì poi, sempre a palazzo di Giustizia di Venezia, verranno sentiti i sette imprenditori veronesi ora con l'obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e considerati in qualche modo legati al clan che dalla Piana di Gioia Tauro si era radicato nella società civile del Veronese, sempre attento però a non pestarsi i piedi con le altre ndrine che gravitavano sulla città e sulla provincia scaligera, spartendosi di fatto il territorio in una sorta di pax mafiosa.

Entro martedì - le date devono ancora essere fissate - verranno sentiti anche gli altri vertici della cosca Gerace-Albanese-Napoli-Versace: Antonio Albanese e Guseppe Napoli, cioè «il capo bastone e il mastro di giornata» della ndrina; poi Giuseppe, Diego e Francesco Versace, Mario e Carmine Gerace.

Tra gli episodi di reati commessi dal sodalizio - oltre al riciclaggio del denaro sporco della cosca Grande Aracari, una volta smantellata con sentenza definitiva di condanna nel processo Aemilia di Bologna - anche il furto di 1.300 copertoni o di chili di ferro da una stazione ferroviaria del Veronese con la complicità (pagata) del guardiano della stazione: un giochetto fatto e finito che al gruppo aveva fruttato 270mila euro. Come tra i grandi altri affari, al di là delle estorsioni e dei pestaggi di alcuni sindacalisti che remavano contro, anche lo smercio della droga, spesso importata dalla Slovenia e capace di venire commercializzata a 39mila euro al chilo. Nell'affare anche Agostino Napoli, uno dei vertici dell' associazione mafiosa. Ieri muto di fronte alle domande del giudice.

