LA SENTENZA

VENEZIA Il 12 marzo 2019, nemmeno un mese dopo aver digerito a fatica l'inchiesta sui tentacoli Casalesi a Eraclea, il Veneto tornava a fare i conti con la criminalità organizzata. Quel mattino i 33 arresti e i 54 indagati - messi insieme dalla Guardia di finanza di Venezia e dai carabinieri di Padova - rappresentavano l'epifania dell'indagine Camaleonte, tessuta dalla procura Antimafia di Venezia per svelare come il Veneto fosse la lavatrice dei soldi sporchi della cosca ndranghetista Grande Aracri di Cutro, provincia di Crotone, Calabria.

Un anno e mezzo dopo - con l'emergenza Covid a ritardare l'incedere della magistratura - ieri è arrivata la sentenza per il primo troncone di processo, celebrato con il rito abbreviato. Ed è stato un pugno di ferro quello usato dal giudice dell'udienza preliminare di Venezia, Luca Marini: oltre 116 anni di condanne e più di 15,8 milioni di euro confiscati ai vari imputati. In pratica quanto chiesto a fine settembre dal pm Paola Tonini.

LE CONDANNE AI VERTICI

Trentadue condanne, due assoluzione e un non luogo a procedere per intervenuta prescrizione. Poi le interdizioni di sorta ai pubblici uffici e l'apertura ad un processo civile per i risarcimenti alla Regione Veneto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - con provvisionali immediatamente esecutive di 500mila euro ciascuno - e al ministero dell'Interno, con provvisionale di 300mila euro. Più l'obbligo, per alcuni imputati, di rifondere l'Agenzia delle Entrate di quanto evaso.

Degli imputati ieri condannati in abbreviato - mentre il troncone principale vede 14 persone tutt'ora a dibattimento di fronte al tribunale Collegiale di Padova - i nomi principali sono quelli di Michele Bolognino (considerato il promotore della cosca, dal 2015 in regime di 41bis e condannato a 37 anni nel procedimento Aemilia, la madre di quest'inchiesta) e del fratello Francesco Bolognino. Nei confronti di Michele Bolognino il gup Marini ha disposto una pena di 13 anni e 4 mesi mentre è di 6 anni e 4 mesi la condanna inflitta a Francesco. Condannato a 6 anni e 2 mesi anche Tobia De Antoni, di Fossalta di Portogruaro (Venezia), accusato di essere il «braccio operativo» e il «picchiatore» di fiducia di Mario Vulcano, uno dei rappresentanti in Emilia della cosca della ndrangheta Grande Aracri legato ai fratelli Bolognino. Lo stesso Mario Vulcano ieri si è visto inflitti 4 anni e 6 mesi. È stata la prescrizione invece a chiudere la posizione di Noemi Andrea Bolognino, 27 anni, figlia di Sergio (a processo a Padova) e nipote di Michele, considerati i vertici della cosca in Veneto: per lei l'accusa aveva chiesto 1 anno e 5 mesi.

LA LAVATRICE

Sentenze pesanti anche tra gli imprenditori finiti nell'inchiesta e a processo per l'emissione di un gran numero di false fatture utili a ripulire il denaro della ndrangheta. Due anni la pena decisa dal gup lagunare per Leonardo Lovo, di Campagna Lupia (Venezia) oltre alla confisca di 5,2 milioni di euro; un anno Federico Schiavon, di Padova (confiscati 22mila euro) e 3 anni per Adriano Biasion di Piove di Sacco (Padova), nei cui confronti il gup ha disposto una confisca di 5,2 milioni di euro figli dei reati contestati dall'Antimafia veneziana. Un anno anche per Loriz Zaniolo, di Curtaloro. Tra le pene più alte inflitte ieri, i 12 anni e mezzo disposti per il commercialista Donato Clausi, di Crotone. Assolti Francesco Depasquale e Alexanfdra Innocenti.

L'INCHIESTA

L'indagine, se da un lato fonda le sue basi in provincia di Padova, nasce nell'aprile del 2013 dalla richiesta d'intervento ai carabinieri da parte dei trevigiani Stefano Venturin e Mariagiovanna Santolini, all'epoca presidente e direttore generale della Gs Scaffalature di Galliera Veneta. Venturin e Santolini vengono minacciati e picchiati dai fratelli Bolognino.

È la mossa che dà il via alle indagini e porterà la procura veneziana a scoprire come la cosca Grande Aracri di Cutro avesse trovato terreno fertile nel Padovano, per poi espandersi verso Treviso, Vicenza e Venezia. Dagli iniziali affari di droga e prostituzione, che servivano al riciclaggio del denaro sporco in arrivo in Veneto dalla Calabria, la ndrina aveva allargato il proprio giro e attraverso prestiti a tassi usurari, rinforzati da minacce, pestaggi e agguati, aveva iniziato ad acquistare aziende in difficoltà economica per spolparle del tutto e attraverso false fatture, rimettere nell'economia i soldi, così puliti, degli affari mafiosi.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA