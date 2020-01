Nazareno e renziani all'attacco di Salini: subito le nomine nei tg Rai o se ne vada

LA POLEMICA

ROMA Chissà se sarà buona la quinta. Partito democratico e Italia viva non perdonano all'ad della Rai, Fabrizio Salini, i quattro tentativi andati a vuoto di fare le nomine. E vanno in pressing perché il Consiglio di amministrazione in programma per martedì 14 sia quello decisivo. I dem mettono nel mirino le direzioni di rete e testate giornalistiche che riflettono ancora gli equilibri dell'epoca gialloverde, e incalzano l'ad che all'epoca fu scelto con la sponsorizzazione del M5s.

LE ACCUSE

Con lui - dicono - il «servizio pubblico è in ginocchio». Per il capogruppo in Senato, Andrea Marcucci «i dati di ascolto ci dicono che non si può più aspettare», dunque «Salini faccia subito le nomine sui Tg e sulle reti o ammetta di non essere in grado». In particolare, vengono contestate le percentuali di pubblico del telegiornale della rete ammiraglia. Di fronte a un bivio lo colloca anche il presidente dei senatori renziani, Davide Faraone. «Rai1 è da tempo allo sbando, Rai2 è senza direttore da settimane, Tg1 e Tg3 sono telegiornali megafono di Di Maio in maniera imbarazzante, mentre il Tg2 è chiaramente orientato sul centrodestra. Manca totalmente il pluralismo». Dunque, il suo aut aut: Salini intervenga o «lasci l'incarico».

Ma i vertici di viale Mazzini respingono a monte l'idea di un'azienda alla deriva: nel 2019 la Rai è «leader degli ascolti» sia sull'informazione sia sui programmi di altro genere, è la replica affidata ad una nota in cui si snocciolano dati relativi a ciascuna rete e testata.

Dal Pd ricordano a Salini che, con la recente riforma, l'amministratore delegato ha tutti i poteri necessari per procedere. Anche perché, sulle nomine alle reti e alle direzioni di genere il Cda non ha voto vincolante, mente per quanto riguarda la guida delle testate giornalistiche per una bocciatura sono necessari i due terzi del consiglio di amministrazione, dunque cinque consiglieri su sette. Da qui la frecciata di dem e Iv: se c'è qualcuno che glielo impedisce, lo dica.

LE TAPPE

Martedì, per togliersi dall'angolo, Salini dovrebbe mettere sul piatto i cambi alle direzioni di reti e generi, non delle testate. I curricula dovrebbero arrivare nelle mani dei consiglieri non prima di lunedì mattina. Le voci tornano a raccontare di un possibile approdo di Stefano Coletta a Rai1 - al posto di Teresa De Santis - e alla direzione intrattenimento prime time, di Ludovico Di Meo a Rai2 e a cinema e serialità, di Franco Di Mare a Rai3 e all'intrattenimento day time. In attesa di conferma anche le posizioni di Angelo Teodoli al coordinamento generi e di Marcello Ciannamea ai palinsesti.

Il nodo, tuttavia, restano i tg, e soprattutto il Tg3 dove renziani e Pd vorrebbero che la scelta ricadesse su Mario Orfeo. Nome sul quale, però, si è già palesata l'opposizione del M5s: da qui i veti incrociati che hanno portato allo stallo.

Barbara Acquaviti

