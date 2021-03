IL CASO

VENEZIA La richiesta non è ancora arrivata ma, come sembra ovvio aspettarsi, i rapitori non aspetteranno ancora molto. Lo staff della De Poli Shipmanagement, la compagnia nautica olandese nata dallo storico cantiere di Pellestrina, è ancora in attesa di notizie dopo l'assalto pirata nel golfo di Guinea a una della navi della loro flotta, la Davide B.

«Siamo profondamente preoccupati per quanto è successo e perciò e restiamo in stretto contatto con le famiglie dei marittimi per sostenerli in questo momento estremamente difficile. Ora per ora la questione è in evoluzione. L'azienda è impegnata costantemente, 24 ore su 24, ed è determinata a risolvere la situazione e ad avere un rilascio rapido e sicuro dei membri dell'equipaggio». Il portavoce della compagnia, Cor Radings, ha fornito ieri un quadro dell'intricata vicenda con una nota ufficiale dell'azienda con sede nei Paesi Bassi.

RADICI VENEZIANE

La De Poli ha radici molto profonde in città e nell'isola di Pellestrina e la legale rappresentante è la veneziana Chiara De Poli. L'attacco risale a giovedì scorso: nove persone armate sono salite a bordo e hanno rapito 15 componenti dell'equipaggio. Gli altri 6 sono riusciti a salvarsi e sono rimasti a bordo. Dove siano stati portati i marinai sequestrati è ancora un mistero. «La nave è attualmente spiega il portavoce - scortata a un ancoraggio sicuro in un vicino porto nel golfo di Guinea. Nel frattempo la compagnia ha preso accordi per il rimpatrio dei sei marittimi e l'arrivo di un equipaggio sostitutivo che si unirà alla nave in Africa occidentale alla fine di questa settimana. De Poli Shipmanagement continua i suoi sforzi per stabilire un contatto con i suoi 15 marittimi presi in ostaggio a seguito dell'incidente di pirateria della scorsa settimana nel golfo di Guinea. La nave Davide B è stato attaccata mentre navigava a circa 210 miglia nautiche a sud di Cotonou, in Benin, giovedì scorso. Quindici persone sono state sequestrate mentre altri sei marittimi della nave sono rimasti sani e salvi a bordo della nave». Sempre il portavoce precisa che «dopo questa comunicazione per il momento la compagnia De Poli Shipmanagement non fornirà ulteriori informazioni per non mettere a repentaglio l'incolumità dei soggetti coinvolti». La Davide B è una nave cisterna chimica costruita nel 2016 che era in viaggio commerciale da Riga, in Lettonia, a Lagos, in Nigeria. La nave batte bandiera maltese. È probabile che nelle prossime ore sulla vicenda calerà il silenzio per consentire lo svolgimento, con la massima discrezione, delle trattative per il rilascio dei 15 marittimi in ostaggio.

SOTTO ATTACCO

Di certo c'è che l'area in questione è spesso sotto attacco di pirati, in particolare nell'ultimo periodo. Diverse Ong, infatti, nei loro rapporti hanno evidenziato come nel golfo di Guinea gli assalti pirati siano aumentati esponenzialmente nell'ultimo trimestre. Come riporta Africarivista, nella prima metà del 2020 il Centro di segnalazione della pirateria dell'International maritime bureau (Prc Imb), l'organismo internazionale per la lotta ai crimini connessi al commercio e al trasporto marittimo globale, ha registrato 98 episodi di pirateria e rapine a mano armata, rispetto ai 78 del secondo trimestre 2019, con in tutto 49 membri dell'equipaggio rapiti e trattenuti anche sei settimane. Il 90% di questi attacchi è avvenuto nel Golfo di Guinea.

Lorenzo Mayer

Lorenzo Mayer

