L'OPPOSITORE DI PUTIN

Aleksej Navalnyj è stato con molta probabilità avvelenato. Questi i risultati dei primi test svoltisi nella clinica specializzata berlinese Charité, dove l'oppositore russo è stato ricoverato sabato scorso. I medici tedeschi ritengono che la sua vita non sia ora in pericolo, ma vi potrebbero essere danni al sistema nervoso e soltanto ulteriori analisi saranno in grado di stabilirlo. Stando alle prime ipotesi, la sostanza che ha intossicato l'avvocato moscovita anti-Cremlino è un inibitore della colinesterasi, ossia una potente neurotossina. Quale, con precisione? E' presto per definirlo, dicono alla Charité. Sono necessari altri test per identificarla. Finora al 44enne Aleksej Navalnyj è stata somministrata l'atropina, il classico antidoto usato in questi casi. I medici tedeschi hanno spiegato che le anticolinesterasi possono assumere le più diverse sembianze e sono utilizzate in numerosi settori. Ad esempio sono usate per la cura dell'Alzheimer, ma sono anche presenti in agenti nervini ed in pesticidi. «Il paziente hanno reso noto alla Charité - si trova in rianimazione e finora è mantenuto in coma farmacologico. Le sue condizioni di salute sono serie. La prognosi rimane riservata». Julija, sua moglie, è al capezzale. «Il comunicato della clinica ha scritto su Twitter il commissario Ue all'Economia, Paolo Gentiloni, - conferma i sospetti. L'Europa condivide la richiesta tedesca di chiarimenti». Come si ricorderà la settimana passata Aleksej Navalnyj era a Tomsk per appoggiare i locali candidati del suo partito alle prossime regionali del 13 settembre. Giovedì 20 si è sentito male (perdendo conoscenza) a bordo di un aereo di linea, diretto a Mosca, che è stato costretto ad un atterraggio di emergenza ad Omsk. Qui, l'oppositore ha ricevuto le prime cure del caso, ma è iniziato contemporaneamente un lungo braccio di ferro tra i sanitari siberiani e la famiglia per il suo trasporto in una clinica specializzata all'estero su un velivolo-ambulanza, arrivato, nel frattempo, da Berlino. La moglie Julija ha pure scritto una lettera direttamente al presidente Putin per accelerare l'ottenimento dei relativi permessi ed anche l'Unione europea ha fatto sentire il proprio peso diplomatico. Secondo i dottori di Omsk, invece, non c'era stato alcun avvelenamento: il malore era dovuto ad «un disturbo dell'equilibrio dei carboidrati. Disturbo che può essere causato da un improvviso calo dei livelli di zucchero nel sangue». Prima di imbarcarsi a Tomsk, Navalnyj aveva bevuto un bicchiere di thé all'aeroporto. Stando ad un articolo pubblicato dal quotidiano Mk, l'oppositore era stato seguito, passo dopo passo nelle sue giornate siberiane, da unità speciali dei Servizi che non sono riusciti ad evitare quanto accaduto. Se confermata, questo è la terza aggressione subita da Navalnyj in pochi anni: nell'aprile 2017 gli fu spruzzata in faccia una sostanza verde, che gli fece perdere a lungo la vista da un occhio; nel luglio 2019 in carcere fu probabilmente esposto ad «un agente tossico» che gli causò una forte reazione allergica.

Giuseppe D'Amato

