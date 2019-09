Naufragio dei bambini due ufficiali a giudizio Torture in Libia, 3 arresti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INCHIESTAROMA Colpiti con bastoni, calci di fucili, tubi di gomma, frustati, torturati con scariche elettriche. E ancora violenze sessuali di gruppo. Ecco il campo di detenzione Zawyia, in Libia, descritto dai testimoni che hanno vissuto nel terrore prima della partenza per l'Italia. Il provvedimento di fermo, con il quale per la prima volta viene contestato il reato di tortura introdotto nel codice a luglio del 2017, accusa di associazione per delinquere finalizzata alla tratta di esseri umani, al sequestro di persona, alla violenza...