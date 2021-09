Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TREVISO L'azienda si sobbarca i costi dei tamponi per i dipendenti non vaccinati: ma solo a metà. Il gruppo EcorNaturaSì, colosso del biologico di San Vendemiano (Treviso), fa mezza marcia indietro: contribuirà al 50% alle spese dei tamponi a cui dovranno sottoporsi i lavoratori che non intendono immunizzarsi ma che comunque dal prossimo 15 ottobre non potranno fare a meno del Green pass per accedere al posto di lavoro. Un contributo...