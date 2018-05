«Naturale presentarci con la Lega»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Dall'ottimismo del pomeriggio alla furia contro il Colle dopo lo stop al governo. «Ci sono le condizioni per chiedere l'impeachment di Mattarella», irrompe il deputato del M5s, già membro del direttorio Carlo Sibilia. Che delinea così il ritorno alle urne: «Per Lega e M5s sarà un referendum popolare sul contratto».Nel pomeriggio eravate ottimisti, poi il colpo di scena.«Ci sembrava impossibile che il presidente della Repubblica potesse stoppare un ministro per motivi ideologici: una cosa che non rientra nelle prerogative del Quirinale....