La grande maggioranza degli italiani sta organizzando il Natale senza il classico cenone allargato e il 15%, ovvero un italiano su sei, è addirittura orientato a rinunciare a qualsiasi tipo di festeggiamento. Questi i risultati più importanti di un sondaggio SWG sfornato alla vigilia del varo delle nuove regole sui festeggiamenti natalizi che il governo si appresta a inserire in un Dcpm. Le cifre fornite da Swg parlano chiaro: il 46% degli intervistati sta organizzando il cenone solo con le persone con le quali convive abitualmente; il 30% si sta organizzando con una cerchia di parenti ma più ristretta del solito mentre il 15% eviterà del tutto pranzi e cene nel periodo natalizio. Solo il 4% del campione selezionato dalla Swg dichiara di volersi comportare esattamente come negli anni scorsi mentre il 5% non sa ancora cosa farà. L'intero sondaggio offre un profilo degli italiani molto diverso da quello che emerge dalle cronache: in maggioranza sono assai preoccupati per l'infezione e sono cautissimi sulle riaperture. Anche qui le cifre parlano da sole: il 59% è contrario alla riaperure delle scuole; il 65% non è favorevole alla riapertura dei centri commerciali nei week end; il 69% non chiede che i ristoranti riaprano fino a tarda sera; il 78% è contrario alla riapertura delle piste da sci. La perplessità prevale nel suo complesso sulle ipotesi di un allentamento delle misure e parziali riaperture in prospettiva delle festività e soltanto il 21% auspica che le restrizioni vengano attenuate.

