LA STORIA

Sono pochissimi, 24 in tutto il mondo, a poterlo raccontare, perché pochissimi sopravvivono alla temperatura che scende fino a 60 gradi sotto zero e all'ossigeno che diventa sempre più raro, lassù, a oltre 10mila metri. Themba Cabeka, 30 anni, è uno di quei 24, ed è il primo ad aver trovato il coraggio di parlare, di raccontare il suo viaggio, quel 18 giugno 2015: il salto oltre la siepe che circonda l'aeroporto di Johannesburg, il cavo elettrico con cui si è legato all'acciaio del Boeing 747 della British Airways diretto a Londra, le case che si fanno sempre più piccole, là sotto, viste dal vano del carrello di atterraggio, e poi la vista che si annebbia, il buio, il risveglio sulla pista di Heathrow, il buio di nuovo, il risveglio dopo sei mesi di coma.

IL RISVEGLIO

«Quando mi risvegliai in ospedale dei poliziotti vennero a mostrarmi una foto racconta Cabeka in un documentario che la britannica Channel4 gli ha dedicato, L'uomo che cadde dal cielo' -. Mi chiesero se lo conoscevo, risposi che certo, lo conoscevo, era il mio amico Carlito. Mi dissero che lui non ce l'aveva fatta, che era caduto dall'aereo prima dell'atterraggio, che era stato ritrovato nell'impianto di ventilazione sul tetto di un palazzo di Richmond». Come quasi tutti quelli che tentano disperatamente di fuggire da miseria o guerre aggrappati a un aereo: congelati nel vano carrello di un Jumbo, o magari brandelli di corpo piovuti dal cielo sulle strade di anonime città.

L'ultima storia che aveva commosso il mondo era stata quella di Laurent Barthélémy, 14 anni, della Costa d'Avorio: ritrovato morto un anno fa nel vano carrello del Boeing Air France in volo da Abidjan a Parigi. Da allora il governo ivoriano ha deciso di «liberare» tutta l'area intorno all'aeroporto Félix-Houphouët-Boigny: ha bruciato siepi e sterpaglie, tagliato alberi, sgomberato bidonville. Proprio l'alta siepe che circonda l'aeroporto di Johannesburg era stata invece l'inizio del viaggio di Cabeka e Carlito Vale, entrambi intorno ai 25 anni, entrambi senza una famiglia o una casa, diventati amici «perché avevamo la stessa vita, cioè niente» racconta Cabeka, che adesso ha scelto un nuovo nome, Justin, vive a Liverpool, ha ottenuto l'asilo, ma ancora non può lavorare a causa della ferita alla gamba.

«Me la sono rotta quando sono sceso' dall'aereo, non ricordo nemmeno come ho fatto, mi sono svegliato quando ho sbattuto contro la pista dell'aeroporto». «Abbiamo voluto dare voce alla disperazione di chi rischia la vita per venire qui, di chi si sente talmente disperato da non avere scelta» ha spiegato Rich Bentley, produttore del documentario di Channel 4. Abbandonato dalla madre quando aveva tre anni, senza aver mai saputo chi fosse il padre, Cabeka è stato cresciuto da una cugina fin all'età di 7 anni in una township di Johannesburg: «Poi lei è morta, e tutto è cominciato a diventare molto difficile, non sono più potuto andare a scuola, le bande della township mi attaccavano perché avevo una baracca, sono finito in ospedale, ho dovuto lasciare quel poco che avevo e mi sono ritrovato in un accampamento proprio vicino all'aeroporto».

Fu Carlito, rifugiato dalla guerra civile in Mozambico, incontrato una sera in cui hanno diviso una birra, a immaginare l'unica fuga possibile. Sapeva del posto del vano carrello, di come entrarci, di dove sistemarsi, perché l'unica cosa che aveva con sé erano dei libri di ingegneria, di cui uno sugli aerei. «Mi disse che l'unica cosa possibile per lui era partire, ricominciare da un'altra parte racconta Cabeka . Gli dissi che lo stesso valeva per me». E così la sera del 18 giugno 2015 scelsero il Boeing della British: non sapevano dove fosse diretto, ma avevano deciso che non avrebbero preso un aereo americano, non se la sentivano di stare sopra l'oceano. «Ci stringemmo nei posti che avevamo studiato. Il mio cuore non batteva forte, ero tranquillo, stavo facendo l'unica cosa che potevo fare; sapevo quanto fosse pericoloso, ma volevo solo avere un'opportunità. Non m'importava vivere o morire. Volevo soltanto lasciare l'Africa per sopravvivere».

Oggi Cabeka cammina ancora con l'aiuto di stampelle, spera di poter recuperare di più i movimenti, di trovare un lavoro.

L'AMICO

«Sono stato fortunato, la testa funziona normalmente». Secondo gli esperti, Cabeka è sopravvissuto perché il suo organismo è riuscito a mettersi in uno stato di «animazione sospesa» quando la temperatura nel vano carrello è scesa a meno 60 gradi. In questo stato, le funzionai vitali rallentano e gli organi hanno bisogno di meno ossigeno. Vale resta il suo miglior amico. È andato a mettere i fiori sulla sua tomba: «Mi manca. È l'unica persona che davvero mi conosceva, è stato il mio solo amico. Ma sento che non avevamo scelta, se tornassi indietro lo rifarei, e anche lui».

Francesca Pierantozzi

