Nasceranno a Mestre i gemelli di Morata e Alice

LIETO EVENTOMESTRE C'è chi, come la coppia più glamour del momento, Fedez e Chiara Ferragni, decide di far nascere il proprio erede in una clinica iper specializzata di Los Angeles. E poi c'è chi, invece, preferisce affidarsi alla struttura pubblica della città in cui è nata e cresciuta: Alvaro Morata e Alice Campello, in dolce attesa di due gemelli, ieri erano all'ospedale dell'Angelo di Mestre per le ultime visite di controllo in attesa del lieto evento previsto, con il beneficio di tutti i dubbi del caso, per la prossima settimana...