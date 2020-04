Nardini, la più antica distilleria d'Italia e leader dal 1779 nel mercato delle grappe e dei liquori di eccellenza, ha deciso di convertire una propria linea di produzione per aiutare coloro che contrastano la diffusione del virus Covid-19, realizzando e donando una soluzione igienizzante a base di alcol etilico che rievoca i celebri profumi dell'antica maison veneta.

Per eliminare i virus ed i batteri che si depositano sulle tutte le superfici e sulle mani, prevenendo il contagio da Coronavirus, Nardini ha dato il via alla produzione della propria soluzione igienizzante in formato tascabile nebulizzabile a 79 gradi (gradazione che richiama il 1779, anno della fondazione dell'azienda), a base di alcol etilico, acqua e aromi naturali ottenuti dagli oli essenziali utilizzati per la preparazione del celebre liquore Acqua di Cedro. La soluzione igienzzante è stata donata all'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa e all'ospedale Cà Foncello di Treviso, territori dove l'azienda ha rispettivamente il quartier generale ed il principale stabilimento di distillazione. Non solo, visto il legame centenario, forte e consolidato, tra Nardini e il mondo degli Alpini, l'alcol igienizzante verrà donato anche all'Associazione Nazionale Alpini per l'ospedale da campo di Bergamo. A livello nazionale, la soluzione verrà omaggiata a seguito di tutti gli ordini effettuati online attraverso la piattaforma e-commerce www.nardini.it nel formato tascabile 10cl a partire da venerdì 3 aprile (fino ad esaurimento scorte).

