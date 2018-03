Napoli, uccisa davanti alla scuola Caccia al marito

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'OMICIDIOTERZIGNO (NAPOLI) Braccato, sembra scappi senza una meta precisa. I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata seguono le tracce del telefonino e dei possibili appoggi di Pasquale Vitiello. Lo cercano tra Terzigno, Boscoreale e le zone di campagna vesuviane. È in fuga senza speranze dalle 8,20 del mattino. In fuga, con il peso di un omicidio compiuto.LA DINAMICAÈ alle 8,20 che l'uomo si è presentato con il suo scooter grigio davanti al cancello della scuola elementare Boccia al Mauro di via dei Pini a Terzigno. I bambini sono...