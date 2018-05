Napoli-choc, ambulanze sotto attacco «come in guerra»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RAIDNAPOLI Prima l'aggressione in pieno centro: calci e pugni al personale del servizio di emergenza del 118. Il giorno dopo, sempre a Napoli, un passante con un bastone di ferro ha rotto il vetro di un'ambulanza mentre stava trasportando un paziente in codice rosso. Raid che, denunciano gli operatori, si verificano ogni giorno, anche più volte al giorno. Una «emergenza» che al presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, Silvestro Scotti, fa dire che «qui è come a Raqqa», la città siriana distrutta dall'Isis dove si sono ripetuti...