IL CASO

NAPOLI La tragedia si consuma a due passi dal lungomare della movida, poco dopo la mezzanotte tra sabato e domenica, protagonista un giovanissimo: Ugo Russo, 15enne incensurato, figlio dei Quartieri spagnoli, muore colpito da due colpi di pistola calibro 9 Parabellum esplosi da un carabiniere libero dal servizio. Un terzo andrà a vuoto. Il minore - che era in compagnia di un amico 17enne - avrebbe tentato di rapinare il militare, che in compagnia della fidanzata si accingeva a parcheggiare la macchina alle spalle degli uffici della Regione Campania.

I RAID

Poco dopo nel cuore di Napoli si scatenerà l'inferno. Con due diversi raid, gli amici della vittima prenderanno prima d'assalto il pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini, dove il 15enne era giunto già in fin di vita, sfasciando ogni cosa e costringendo i medici ad un improvviso trasferimento di tutti i pazienti ricoverati; e poi metteranno a segno un vero e proprio assalto alla caserma Pastrengo - sede del comando provinciale dei carabinieri - con tanto di colpi di pistola esplosi ad altezza d'uomo: gesto allucinante che assume il sapore agro di una rabbiosa vendetta verso i militari dell'Arma.

LA RICOSTRUZIONE

A ricostruire la notte di sangue e follia all'ombra del lungomare sono gli stessi carabinieri. Occorre precisare in premessa che i contenuti della ricostruzione vengono vigorosamente contestati dai familiari della vittima, assistiti dall'avvocato Antonio Mormile. Le indagini, coordinate dal procuratore Giovanni Melillo, si avviano ad ipotizzare al momento l'eccesso colposo di legittima difesa, ma non è detto che lo scenario non possa cambiare soprattutto alla luce di due verifiche fondamentali: l'autopsia e l'esame di alcune telecamere di videosorveglianza presenti a Santa Lucia, dalle cui immagini potrebbe ricostruirsi l'intera dinamica dei fatti. «Nella tarda serata di ieri - si legge nella nota diffusa ieri dal comando provinciale dell'Arma - un 15enne armato di pistola e con il volto travisato con scaldacollo e casco, giunto in via Generale Orsini con uno scooter unitamente a un complice, ha tentato di rapinare l'orologio a un 23enne, che si trovava a bordo della propria auto, in compagnia di una ragazza. La vittima, carabiniere in servizio in provincia di Bologna, sotto la minaccia dell'arma puntatagli alla tempia, dopo essersi qualificato, ha esploso tre colpi con la pistola d'ordinanza, ferendo il 15 enne, che è deceduto poco dopo in ospedale».

Ieri sera le indagini hanno segnato un primo punto. Il presunto complice della vittima - che in nottata si era costituito ed era stato denunciato a piede libero per concorso in tentata rapina aggravata - è stato raggiunto da un fermo di polizia giudiziaria emesso dalla Procura dei minori di Napoli. L'inchiesta, insomma, corre ora su doppio binario: la Procura ordinaria indaga sul ruolo del carabiniere che ha sparato; quella per i minori è competente sul 17enne.

GLI ASSALTI

Si indaga naturalmente anche per dare un nome e un volto ai protagonisti dei due folli raid: il primo al pronto soccorso del Pellegrini, che ha seminato il panico tra medici, infermieri e incolpevoli degenti costretti ad un repentino trasferimento in altre sale (la riapertura è potuta avvenire solo ieri sera); e il secondo, dal chiaro sapore vendicativo, consumatosi nella stesa, con quattro colpi di pistola esplosi proprio all'ingresso del comando provinciale dell'Arma di via Morgantini, a due passi da piazza Carità.

LE CONTESTAZIONI

Ma la versione ufficiale, quella che emerge dalle verifiche degli investigatori, non convince i familiari di Ugo Russo. «Dopo il colpo a bruciapelo sul petto - dice Vincenzo Russo, padre del 15enne - il carabiniere ne ha esploso un secondo quando Ugo, volato in avanti di tre, quattro metri, si è rialzato e stava ormai allontanandosi. Ne sono sicuro perché ha un secondo proiettile dietro la testa, non alla fronte come dicono». La famiglia dubita persino che la coppia di minorenni avesse preso di mira il militare libero dal servizio, che era in compagnia della fidanzata. La dinamica e la sequenza di quelle tragiche fasi, con i due ragazzini che impugnano una pistola risultata poi giocattolo (era priva del tappo rosso che ne caratterizza la funzione scenica) diventa a questo punto di fondamentale importanza. E per questo bisognerà attendere gli esami autoptici e l'acquisizione delle immagini di videosorveglianza.

